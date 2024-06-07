В Звенигороде выявлено незаконное производство бетона

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Двойное нарушение природоохранного законодательства выявили инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья в Звенигороде. Контрольное мероприятие проведено по обращению местного жителя на портале «Добродел»: гражданин пожаловался на захламление земель и незаконное производство бетона, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши специалисты осмотрели земельный участок вблизи ЖК «Радужный», указанный в обращении, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Обнаружены навалы строительных отходов, часть участка отсыпана ломом бетона. Здесь же находится растворно-бетонный узел, имеются подсобные помещения для рабочих. При этом производственный комплекс не поставлен на учет в реестре объектов негативного воздействия, а следовательно, не организован экологический контроль, не вносится плата за негативное воздействие».

По итогам надзорного мероприятия собственнику земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ему предстоит ликвидировать навалы отходов и организовать постановку растворно-бетонного узла на учет. Ситуация остается на контроле Минэкологии.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение объявлено ООО «Универсал строй», которое допустило такое же нарушение в поселке Алабино Наро-Фоминского городского округа.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.