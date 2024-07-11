сегодня в 13:23

В Зеленограде благоустроят зоны у пруда «Быково болото» и у озера Школьного

Специалисты благоустроят в Зеленограде две зоны отдыха — у пруда «Быково болото» и у озера Школьного. В последний раз территорию у пруда приводили в порядок в 2017 году, зона требует обновления, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

На месте имеющихся спортивных зон появится единый кластер с площадками, где можно будет заниматься разными видами спорта. Здесь обустроят теннисный корт, скейтпарк, тренажеры для воркаута. Гости смогут сыграть в настольный теннис, волейбол и мини-футбол.

Для юных посетителей обустроят игровую площадку с современными игровыми комплексами и качелями. Дно самого пруда очистят от иловых отложений, специалисты выполнят дноуглубление, отремонтируют конструкции береговых полос.

Специалисты «Мосводостока» проведут реабилитацию озера Школьного. Пляж очистят от камыша, проведут реконструкцию моста через плотину. Также предстоит укрепить берега.

В пляжной зоне появятся удобные лежаки под навесами и раздевалки. Помимо этого, обустроят спасательный пункт с вышкой и место для размещения врачей и многое другое.