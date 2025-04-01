В Zonatelecom развеяли слухи об утечке данных пользователей

Информация об утечке данных клиентов российской IT-компании «Защищенные телекоммуникации» (Zonatelecom, ZT), предоставляющей услуги связи в исправительных учреждениях, была опровергнута. Представители Zonatelecom отметили, что эти заявления не соответствуют действительности, сообщает Газета.ru .

В 2024 году Zonatelecom столкнулась с хакерской атакой. Telegram-канал True OSINT утверждает, что результатом этой атаки стала кража сотен гигабайт внутренней информации, которую злоумышленники начали публиковать в конце марта 2025 года. Сообщалось, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов Zonatelecom объемом 25 ГБ, содержащая личные данные не менее 9,3 млн пользователей, включая их ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты и реквизиты банковских карт.

Однако представитель Zonatelecom категорически опроверг факт утечки, отметив, что представленная информация недостоверна. В частности, в компании пояснили, что они не хранят данные банковских карт пользователей, и, следовательно, они не могли быть скомпрометированы. Представитель добавил, что после прошлогоднего инцидента не было выявлено никаких рисков для клиентов или процессов оказания услуг, так как были своевременно предприняты все необходимые меры, и контролирующие органы были проинформированы.

В Zonatelecom также отметили, что компания увеличивает инвестиции в безопасность своей инфраструктуры и продуктов.

«Компания „Защищенные телекоммуникации“ продолжает уделять первостепенное внимание вопросам информационной безопасности. Мы круглосуточно мониторим все каналы поступления информации, чтобы оперативно реагировать на любые потенциальные угрозы», — заключили в компании.