В Жуковском завершилась смена летних трудовых бригад

В 2025 году трудовые бригады от молодежного центра «Дружба» Жуковского работали при школах № 8 (на ул. Менделеева), № 10 и № 11. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«26 ребят в возрасте от 14 до 18 лет занимались подготовкой школ к новому учебному году, убирали территории, поливали цветы. Трудовые бригады дают подросткам возможность не только принести пользу городу, но также получить первую запись в трудовой книжке и свою первую зарплату. Это замечательный способ привить ребятам ответственность, научиться работать в команде, получить ценный опыт и хорошо провести время с друзьями», — рассказал глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

Смена завершилась праздничным мероприятием в «Дружбе»: ребятам рассказали о программах молодежного центра на сезон 2025–2026 гг., угостили чаем со сладостями, а также организовали чемпионат по игре в мафию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.