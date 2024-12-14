В Жуковском закрыли XXII Рождественские образовательные чтения

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В школе № 15 Жуковского состоялась церемония закрытия XXII Рождественских образовательных чтений, сообщили в пресс-службе округа.

Церемония закрытия прошла в актовом зале школы № 15. Темой чтений в этом году стало — «80-летие победы в Великой Отечественной войне». В ходе мероприятия затрагивались вопросы образования и воспитания.

В форуме приняли участие педагоги и руководители школ, ВУЗов, СПО, воскресных школ и представители Раменско-Жуковского благочиния.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.