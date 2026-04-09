В Жуковском высадили голубые ели на Аллее космонавтов

Акция по высадке голубых елей прошла 8 апреля на Аллее космонавтов в Жуковском в честь 65-летия первого полета Юрия Гагарина в космос. В мероприятии приняли участие представители власти, герои России, ветераны и молодежные организации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аллею космонавтов заложили в 1975 году космонавты и представители градообразующих предприятий в память о первом шаге человека в космос. В этом году традицию продолжили к 65-летию со дня полета Юрия Гагарина.

В высадке деревьев участвовали глава Жуковского Андроник Пак, депутат Государственной думы, член Высшего совета партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов, Герои Российской Федерации — участники Клуба Героев города, научный руководитель ЦАГИ Сергей Чернышев, руководители и сотрудники градообразующих предприятий, совет ветеранов, городские депутаты, ассоциация ветеранов СВО, «Волонтеры Подмосковья» и молодогвардейцы.

«Для меня огромная честь быть сегодня здесь, в Жуковском, участвовать в высадке елей на аллее великих людей. Очень важно, чтобы подрастающее поколение понимало, в каком удивительном месте они живут и какая большая ответственность на них лежит — продолжать дело великих конструкторов, летчиков и космонавтов», — отметил Вячеслав Фетисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.