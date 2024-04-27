В Жуковском высадили деревья в рамках акции «День добрых дел» и «Лес Победы»

В Жуковском высадили сосны, ели, дубы и липы в рамках акции «День добрых дел» и «Лес Победы», передает пресс-служба администрации городского округа.

27 апреля глава Жуковского Борис Аубакиров вместе с депутатом Московской областной Думы Игорем Коханым, советником по экологии Андреем Корсаковым, сотрудниками администрации и городских предприятий, активистами «Молодой Гвардии» зелене, «Волонтерами Подмосковья», а также активными жителями в рамках акции «Лес Победы» высадили ели на территории городского парка, а в рамках Всероссийского субботника — дубы в сквере «28 квартал»

Кроме того, в школах и дошкольных учреждениях города в «День добрых дел» были высажены ели, дубы и липы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.