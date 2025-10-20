В Жуковском выявили нарушителя благодаря камерам «Безопасный регион»

Администрация Жуковского благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный регион», получила информацию о возчике твердых бытовых отходов (ТБО) четвертой категории, незаконно осуществлявшего деятельность на территории города. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники Управления безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны Администрации немедленно провели проверку полученной информации, подтвердили факт незаконного вывоза отходов и сообщили о нарушении в ОМВД России по городскому округу Жуковский. Это позволило принять меры по пресечению дальнейшей противоправной деятельности.

Незаконный вывоз и утилизация твердых бытовых отходов влечет за собой административную ответственность, включающую штрафы, изъятие автомобиля и возможные ограничения профессиональной деятельности. В зависимости от тяжести нарушений могут применяться дополнительные санкции вплоть до уголовной ответственности.

Проект «Безопасный регион» представляет собой систему видеоконтроля и мониторинга, охватывающую значительные площади населенных пунктов и пригородных зон. Основная цель системы заключается в обеспечении общественной безопасности, своевременном реагировании на правонарушения и предотвращении аварийных ситуаций.

Камеры наблюдения позволяют фиксировать происшествия различного характера, включая нарушения экологической обстановки, дорожно-транспортные происшествия, несанкционированные свалки мусора и другие ситуации, представляющие угрозу для здоровья населения и окружающей среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.