В Жуковском вручили Орден Мужества матери погибшего рядового

Глава Жуковского встретился с матерью погибшего на СВО бойца, сообщили в пресс-службе округа.

Борис Аубакиров встретился с Людмилой Аркадьевной, матерью погибшего рядового Павла Шкляева.

«В ходе встречи пообщались на различные темы. Мы со своей стороны всегда готовы оказать необходимую помощь», — рассказал Борис Аубакиров.

После окончания института, в 2022 году, Павел Шкляев подписал контракт с Министерством Обороны РФ в Удмуртии, служил военным разведчиком. 18 ноября 2023 года погиб под Авдеевкой, ему было всего 22 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении долга, был награжден Орденом Мужества посмертно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.