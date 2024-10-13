В Жуковском в зимнее положение приведена носовая часть самолета-памятника ТУ-144

«В таком виде лайнер будет находиться до лета. Ежегодно это делается для того, чтобы зимой в самолет не попадали осадки. Летом же по традиции вновь переведут во взлетное положение», — отметил сообщил глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.



Напомним, что самолет Ту-144 — это сверхзвуковой пассажирский лайнер, разработанный конструкторским бюро Туполева. Впервые его подняли в небо 31 декабря 1968 года в Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института им М. М. Громова. Ту-144 признан легендой экспериментальной авиации, самолетом, опередившим свое время. Самолет-памятник был установлен в Жуковском на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе в 2019 году.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.