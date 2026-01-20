сегодня в 17:10

В Жуковском утвердили график уборки снега на 20–22 января

В Жуковском определили адресный график уборки снега на ближайшие три дня. Работы ведутся на дворовых и общественных территориях по плану, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Жуковского Андроник Пак вместе с депутатами местного отделения партии «Единая Россия» провел проверку состояния дворов и общественных территорий. Особое внимание уделили работе организаций, отвечающих за уборку и вывоз снега. В ходе мониторинга выявили недостатки в очистке пешеходных переходов, площадок для накопления твердых коммунальных отходов и тротуаров вдоль жилых домов. Ответственным службам выдали предписания для оперативного устранения нарушений.

Работы по зимней уборке проходят по утвержденному графику. 20 января уборка проводится на улицах Солнечная, Чкалова (дома 27, 29, 31), Советская (дома 2, 4), Маяковского (дома 10, 12, 14), Гагарина (дома 22, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 46, 50, 52, 54, 56).

На 21 января запланирована уборка на улицах Чкалова (дома 37, 39, 41), Луч (дома 11, 13, 13А, 15), Маяковского (дома 22, 24, 26/7), Чапаева (дома 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17), Клубная (дома 4/8, 8, 10, 2, 20, 22, 24), Мичурина (дома 4А, 6А, 8А, 10А, 9, 11, 13).

22 января работы пройдут на улицах Пушкина (дом 4), Советская (дом 1), Чкалова (дома 21, 23, 25), Дугина (дома 3, 5, 7, 21, 23, 25, 27, 29), Мясищева (дома 8, 10А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.