В Жуковском установят теннисные столы в парке и во дворах

Глава Жуковского Борис Аубакиров встретился с членами городского клуба по настольному теннису. Вместе они обсудили установку теннисных столов в центральном парке на улице Пушкина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Выбрали площадку. Планируем установить в ближайшее время пять столов в парке. Они уже закуплены», — прокомментировал глава Жуковского.

Жители города также просили установить теннисные столы в нескольких дворах города, а в одном из дворов — заменить имеющийся, пришедший в негодность стол, на новый.

Отметим, что ранее на прием к главе города приходили члены городского клуба по настольному теннису с просьбой установить столы на территории Жуковского. Также добавим, что при благоустройстве сквера на улице Маяковского были установлены два стола для настольных тенниса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.