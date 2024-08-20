В Жуковском установят теннисные столы в парке и во дворах
Фото - © Администрация г.о. Жуковский
Глава Жуковского Борис Аубакиров встретился с членами городского клуба по настольному теннису. Вместе они обсудили установку теннисных столов в центральном парке на улице Пушкина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Выбрали площадку. Планируем установить в ближайшее время пять столов в парке. Они уже закуплены», — прокомментировал глава Жуковского.
Жители города также просили установить теннисные столы в нескольких дворах города, а в одном из дворов — заменить имеющийся, пришедший в негодность стол, на новый.
Отметим, что ранее на прием к главе города приходили члены городского клуба по настольному теннису с просьбой установить столы на территории Жуковского. Также добавим, что при благоустройстве сквера на улице Маяковского были установлены два стола для настольных тенниса.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.