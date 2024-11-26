В Жуковском установят ограждения по периметру парка

Установка ограждения ведется в рамках очередного этапа благоустройства парка в Жуковском. Работы планируется завершить в этом году. Открытие обновленного парка состоялось в День города, 24 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Данная мера (установка ограждения по периметру территории) принята в рамках выполнения требований по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов. Для обеспечения безопасности на территории парка также установлены камеры видеонаблюдения, при входе в парк будет обустроен пункт охраны.

Ограждение парка существовало и ранее, однако оно охватывало не весь периметр. К тому же сейчас территория увеличена с 9 до 24 га. Учитывая это, а также требования законодательства по обеспечению антитеррористической защищенности, было принято решение выполнить обустройство ограждения.

Входов в парк будет несколько, все желающие смогут попасть на территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.