В Жуковском установили новые светофорные объекты на пешеходных переходах

Одна из основных поднятых тем: повышение безопасности дорожного движения.

«Для улучшения видимости пешеходов на пешеходных переходах в Жуковском было установлено 5 светофоров с направленной подсветкой по улицам Гудкова и Лацкова», — добавил Андроник Пак.

На улице Спасателей был обустроен тротуар протяженностью 190 м, который связал улицы Спасателей и Чкалова.

Также была обновлена горизонтальная дорожная разметка и разметка на пешеходных переходах.

Помимо этого, в рамках ВКС обсудили готовность парков к зимнему периоду.

В городском парке полностью укомплектована штатная численность сотрудников, которые задействованы в уборке и содержании. Вся необходимая техника и инвентарь есть в наличии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.