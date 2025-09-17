сегодня в 18:31

В Жуковском установили новые опоры освещения по программе «Светлый город»

В рамках программы «Светлый город» в городском округе Жуковский выполнены работы по установке опор освещения на улицах Гарнаева, Комсомольская и Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Приступили к монтажу опор освещения на дворовой территории на ул. Гагарина», — сообщил глава Жуковского Андроник Пак.

В 2025 году в Жуковском также заменили светильники во дворах и вдоль дворов на светодиодные. Заменено 1479 светильников.

Андроник Пак также отметил, что в городе идет обустройство тротуара протяженностью 200 м на улице Спасателей. Завершить работы планируется в сентябре 2025 года. Кроме этого, проводится ремонт улицы Садовой.

В сентябре 2025 года в Жуковском должны завершить обустройство пешеходного перехода с занижением бордюрного камня для маломобильных граждан в районе МФЦ на улице Гагарина.

Также завершено запланированное на 2025 год комплексное благоустройство 6 дворовых территорий, модернизировано 7 детских игровых площадок.

«На всех объектах благоустройства предусмотрели доступность для маломобильных граждан», — добавил Андроник Пак.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.