В Жуковском усилили уборку снега из-за сильного снегопада

В Жуковском 27 января привлекли дополнительные силы и технику для уборки снега на фоне продолжающегося снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Московской области 26 января начался сильный снегопад, сопровождающийся гололедицей и метелью. По прогнозам, непогода продлится двое суток.

В Жуковском 27 января к уборке снега привлекли дополнительные бригады и снегоуборочные машины. Управляющие компании заключили новые договоры на аренду техники, штат дворников полностью укомплектован.

В течение дня планируется задействовать 51 единицу техники, включая МТЗ, КДМ, АНТ, снегороторы, амкадоры и самосвалы, а также 99 рабочих. В первую очередь очищают выходы из подъездов, остановки, тротуары, проезжие части, подъезды к социальным объектам и контейнерным площадкам.

Глава Жуковского Андроник Пак отметил, что ситуация находится на постоянном контроле, при необходимости корректируется план уборки и распределение техники и рабочих.

Жителей просят соблюдать осторожность и по возможности ограничить использование личного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.