В Жуковском стартуют детские лагеря дневного пребывания

Общество

Фото - © Управление образования г.о. Жуковский

С 9 июня 2025 года в городском округе Жуковский начинают свою работу летние лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Для юных жителей города подготовлена увлекательная программа, сочетающая отдых, развитие и творчество, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году детей ждут на 11 площадках

  • гимназия № 1
  • школа № 2;
  • школа № 5 им. Ю. А. Гарнаева;
  • школа № 6;
  • школа № 8;
  • школа № 9;
  • школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов;
  • школа № 15;
  • школа-интернат;
  • центр эстетического воспитания;
  • центр детского творчества.

Программа лагерей включает развивающие занятия, творческие мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия и многое другое.

Узнать подробности о работе лагеря, условиях пребывания и необходимых документах можно в администрациях школ и центров дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.