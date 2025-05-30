В Жуковском стартуют детские лагеря дневного пребывания
Фото - © Управление образования г.о. Жуковский
С 9 июня 2025 года в городском округе Жуковский начинают свою работу летние лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Для юных жителей города подготовлена увлекательная программа, сочетающая отдых, развитие и творчество, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В этом году детей ждут на 11 площадках
- гимназия № 1
- школа № 2;
- школа № 5 им. Ю. А. Гарнаева;
- школа № 6;
- школа № 8;
- школа № 9;
- школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов;
- школа № 15;
- школа-интернат;
- центр эстетического воспитания;
- центр детского творчества.
Программа лагерей включает развивающие занятия, творческие мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия и многое другое.
Узнать подробности о работе лагеря, условиях пребывания и необходимых документах можно в администрациях школ и центров дополнительного образования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.
«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.