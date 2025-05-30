В Жуковском стартуют детские лагеря дневного пребывания

С 9 июня 2025 года в городском округе Жуковский начинают свою работу летние лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Для юных жителей города подготовлена увлекательная программа, сочетающая отдых, развитие и творчество, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году детей ждут на 11 площадках

гимназия № 1

школа № 2;

школа № 5 им. Ю. А. Гарнаева;

школа № 6;

школа № 8;

школа № 9;

школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов;

школа № 15;

школа-интернат;

центр эстетического воспитания;

центр детского творчества.

Программа лагерей включает развивающие занятия, творческие мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия и многое другое.

Узнать подробности о работе лагеря, условиях пребывания и необходимых документах можно в администрациях школ и центров дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.