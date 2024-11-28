В Жуковском стартовала акция по сбору гуманитарной помощи «Добрый Новый год»

С 27 ноября по 8 декабря в Жуковском в рамках гуманитарного проекта Доброе дело» движения «Волонтеры Подмосковья» проводится акция «Добрый Новый год». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Акция направлена на сбор помощи для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, а также сладких подарков и игрушек детям из новых субъектов Российской Федерации и приграничных районов Курской и Белгородской областей.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает в здании администрации г. о. Жуковский по адресу: ул. Фрунзе, д. 23 (вход со стороны Туполевского шоссе). График работы: пн — пт: 16:00 — 18:00; суббота: 12:00 — 14:00; воскресенье — выходной день.

Кроме того, пункт сбора помощи будет организован в воскресенье, 8 декабря, в парке культуры и отдыха. Время работы с 11:00 до 14:00

Все собранное будет отправлено в распределительный центр в Одинцово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.