В Жуковском стартовал проект «Грани Подмосковья»

Авторы проекта «Грани Подмосковья» — сотрудники центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания Московской области

С. А. Валежева, С. Ю. Заяц и А. Н. Божко. Главная цель проекта — сформировать у подрастающего поколения целостное представление об особенностях Московской области: природы, экологии, культурных традиций, социально-экономического развития, а также человеческой деятельности в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, политика, наука, образование и многое другое.

«Большая и прекрасная страна Россия состоит из удивительных и интересных мест. Одно из них наша родная Московская область. В рамках областного проекта «Грани Подмосковья» ребята узнали откуда пошла земля Московская, совершили виртуальное путешествие из Московского княжества через Московскую губернию в Московскую область, внимательно изучили герб и флаг Подмосковья. Кроме того, мальчишки и девчонки познакомились с краткой историей родного города и его официальными символами — гербом, флагом и гимном», — рассказала Людмила Луговская.

Всего запланировано семь встреч, две из них уже прошли, третья запланирована на 19 июня.

План познавательных встреч по истории Подмосковья расписан до конца лагерной смены. За время летнего отдыха ребята узнают о развитии космической науки в Подмосковье, посетят аллею памяти известных российских авиаконструкторов, определят где в Московской губернии должен был быть построен город-сад, познакомятся с историей усадьбы Быково, вспомнят тех, кто в тяжелые годы Великой Отечественной войны защитил столицу России от немецко-фашистских захватчиков.

Одно из последних занятий будет посвящено истории развития подмосковных СМИ.

Завершится цикл встреч викториной по истории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.