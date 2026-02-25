В Жуковском стартовал этап чемпионата «Профессионалы — 2026»

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» — 2026 начался 24 февраля в Авиационном техникуме имени В.А. Казакова в городском округе Жуковский. Студенты соревнуются в компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники демонстрируют навыки диагностики и ремонта электронных узлов промышленного оборудования. Конкурсные задания направлены на решение реальных производственных задач и позволяют оценить уровень практической подготовки будущих специалистов.

В ведомстве напомнили, что региональный этап чемпионата проходит в Подмосковье со 2 по 28 февраля на 56 образовательных площадках. В соревнованиях участвуют более 1,7 тыс. школьников и студентов колледжей. Они выступают более чем в 300 компетенциях, свыше 100 из которых представлены в категории «Юниоры».

Работу конкурсантов оценивают более 300 экспертов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.