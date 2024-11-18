В Жуковском состоялась церемония зажжения «Вечного огня» после реконструкции, в котором приняли участие глава Жуковского Борис Аубакиров, Герой Российской Федерации Владимир Шендрик, депутаты Мособлдумы, городские депутаты, представители церкви, сотрудники полиции, молодогвардейцы, «Волонтеры Подмосковья», учащиеся гимназии № 1 и местные жителями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Это священное место для каждого жуковчанина, сердце нашего города, как и для других городов нашей страны, потерявшей в годы Великой Отечественной войны около 27 миллионов человек», — отметил Борис Аубакиров.

Глава города поблагодарил инициативных жителей, а также подрядчика за качественную и оперативную работу

«И, конечно же, хочется сказать — вечная память всем тем, кого мы вспоминаем стоя рядом, или проходя мимо мемориального комплекса „Вечный огонь“. Никто не забыт. Ничто не забыто», — добавил Борис Аубакиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.