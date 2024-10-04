сегодня в 19:47

В Жуковском состоялась штабная тренировка по гражданской обороне

По легенде учений в Жуковском была смоделирована ситуация возникновения ЧС. С должностными лицами проведены занятия по развертыванию и организации работы на территории города сборного эвакуационного пункта, станций обеззараживания одежды и обеззараживания техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На учениях присутствовали глава Жуковского Борис Аубакиров и начальник Управления безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны городской администрации Иван Китаев.

Подобные тренировки проходят в городском округе Жуковский на регулярной. Основная задача учений — отработать возможные масштабные чрезвычайные ситуации, а также уметь с ними справляться и защитить людей.

Особое внимание уделяется умению всесторонне оценивать сложившуюся обстановку и принимать правильные решения в критических условиях.

Учения прошли при методической и практической поддержке Главного Управления МЧС России по Московской области.

4 октября отмечается 92-я годовщина со дня образования системы гражданской обороны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.