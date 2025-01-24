В Жуковском состоится встреча в формате выездной администрации 30 января

В четверг, 30 января, в 18:00 состоится встреча с жителями Жуковского в формате выездной администрации. Она пройдет в школе № 13 по адресу: ул. Осипенко, д. 7, сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече будут присутствовать глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров, его заместители, сотрудники администрации по различным направлениям, представители управляющих организаций, депутаты городского совета депутатов и общественной палаты Жуковского. На встрече можно будет задать любые интересующие вопросы и оставить письменное обращение.

Встречи в данном формате проводятся с 2024 года на регулярной основе в разных районах города. Ранее встречи прошли в школах № 2, 7, 8, 10, 12, лицее № 14, а также на объектах социальной сферы: во Дворце культуры, спортивном комплексе «Метеор», в Жуковской областной клинической больнице, а также в городском парке культуры и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.