В Жуковском состоится прием предпринимателей главой и прокурором города 4 марта

4 марта в Жуковском пройдет встреча главы города Бориса Аубакирова и прокурора города Владимира Белика с предпринимателями. Встреча состоится в здании администрации городского округа Жуковский по адресу: ул. Фрунзе, 23. Начало приема в 14:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Желающие принять участие во встрече и задать любые интересующие вопросы могут записаться на нее по телефону: 8 (498) 484-43-75. Во время звонка необходимо кратко описать суть вопроса, с которой предприниматель хочет обратиться к главе города и прокурору Жуковского.

Помимо встреч с предпринимателями в администрации города также проходит личный прием населения. Записаться на прием к главе Борису Аубакирову можно по тому же телефону: 8 (498) 484-43-75.

Помимо этого, в Жуковском проходят встречи с жителями в формате «выездных администрации». На данных встречах можно задать любые интересующие вопросы. «Выездные администрации» проводятся ежемесячно в разных частях города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.