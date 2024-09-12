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В Жуковском собрали гуманитарную помощь для военнослужащих

В подмосковном Жуковском собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне СВ, сообщили в пресс-службе округа.

К отправке подготовили строительные материалы, инструменты, генераторы, медикаменты, средства личной гигиены, маскировочные сети.

«Большую помощь в этой работе оказывает фонд „Крылья Беркута“, сообщил глава Жуковского Борис Аубакиров.

Помощь оказали жители, местные предприниматели, общественные организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.