В Жуковском школьникам рассказали о работе ЦАГИ

Занятие проекта «Разговоры о важном» прошло 16 марта в школе №8 Жуковского для учеников седьмых классов. Ребятам рассказали о научно-производственном комплексе города и профессии инженера, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Темой встречи стал научно-производственный комплекс Жуковского. Школьникам в доступной форме рассказали о работе градообразующего предприятия — Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского.

Сотрудник «Технопарка ЦАГИ» познакомил подростков с профессией инженера и объяснил, почему она важна не только для наукограда, но и для всей страны. По мнению организаторов, такие встречи помогают старшеклассникам определиться с будущей профессией и узнать больше о предприятиях родного города.

«Убежден, что подобные уроки очень важны для подрастающего поколения. Это еще одна прекрасная возможность рассказать детям о наукограде Жуковского, о том, чем ценен этот статус, почему мы обязаны его сохранять, а также о тех предприятиях, которые работают здесь долгие годы, развивая отечественную авиацию и оборонную промышленность», — отметил глава города Андроник Пак.

Проект реализуют в рамках программы Минпромторга России при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.