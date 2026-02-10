В Жуковском школьникам проводят уроки дорожной безопасности

В школах Жуковского проходят тематические занятия по безопасности дорожного движения для учеников в рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательных учреждениях Жуковского стартовали уроки по безопасности дорожного движения. Занятия проводит сотрудник региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Мария Оськина. Она рассказывает школьникам о правилах поведения на дорогах и важности использования световозвращающих элементов, которые делают пешеходов заметнее в темное время суток.

В рамках практической части ученики участвуют в мастер-классе по изготовлению световозвращателей для рюкзаков с помощью специальных трафаретов и пленки. Также ребятам объясняют правила безопасного поведения в автомобиле и необходимость использования детских удерживающих устройств.

Для закрепления знаний демонстрируются видеоролики, показывающие опасные ситуации на дороге и способы их предотвращения. Мероприятия проходят по инициативе муниципального координатора Натальи Кирюшиной и советников директоров по воспитанию совместно с представителями РОО «СБДД».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.