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В Жуковском рассказали об авиационных профессиях

Школьникам 9-11 классов технологической направленности из Жуковского, Раменского и Бронниц рассказали о востребованных профессиях и специальностях авиационной отрасли, сообщили в пресс-службе Жуковского округа.

Для будущих абитуриентов провели экскурсию по технопарку, познакомив с этой уникальной площадкой и ее возможностями, рассказали о компаниях-резидентах.

Перед ребятами выступили представители ЦАГИ, технопарка, группы молодых ученых. Информацией для будущих абитуриентов поделились председатели приемных комиссий ведущих учебных заведений, реализующих программы среднего профессионального и высшего образования на территории нашего города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.