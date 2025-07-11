В Жуковском проводят аэрацию на дорогах из-за сильной жары

В округе Жуковский на этой неделе в связи с сильной жарой (температура воздуха днем превышает 30 градусов) проводятся работы по аэрации на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо этого, глава округа Андроник Пак отметил, что также продолжаются повседневные работы. Среди них: уборка дорог и тротуаров, покос травы, обрезка кустарников, ямочный ремонт, полив клумб, уборка мусора, ремонт элементов благоустройства.

Глава Жуковского добавил, что продолжаются работы по уборке поваленных деревьев. Отметим, что 9 июля в наукограде в результате шквалистого ветра были повалены деревья.

«На место сразу выехали коммунальные службы города, спасатели. С 9 июля дня в усиленном режиме ведутся работы по ликвидации последствий непогоды: распиливаем и убираем поваленные деревья», — прокомментировал Андроник Пак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.