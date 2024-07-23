В Жуковском проводится оперативно-профилактическая операция «Мак-2024»

В рамках проведения первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2024», направленной на противодействие распространению наркотиков растительного происхождения, сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по г. о. Жуковский и представителями городской администрации провели профилактические беседы с жителями частного жилого сектора, а также осуществили проверку мест возможного произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники мероприятия в ходе встреч с населением довели до владельцев садовых и дачных участков информацию о необходимости уничтожения на их частной территории очагов произрастания наркосодержащих растений. Предупредили граждан об уголовной и административной ответственности, наступающей за культивирование растений, содержащих наркотические вещества.

Начальник Управления безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС, решения задач ГО Администрации городского округа Жуковский Иван Китаев обсудил с членом правления СНТ «Быковка» Анастасией Касиной вопрос антитеррористической защищенности, общественной безопасности, предотвращения краж имущества и соблюдения мер пожарной безопасности в пожароопасный период 2024 года.

В продолжение бесед начальник отдела по делам несовершеннолетних Администрации городского округа Жуковский Константин Суровцев рассказал жителям — родителям подростков, о вреде употребления несовершеннолетними алкоголя, табачной продукции и наркотических средств. Акцентировал внимание на недопустимости пребывания детей в вечернее и ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых.

Организаторы раздали гражданам листовки, а также разместили на информационных стендах в садовых товариществах.

Сотрудники полиции напомнили, что в любое время каждый житель региона может обратиться в полицию и сообщить о ставших ему известными фактах незаконного оборота наркотиков, либо их немедицинского потребления по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области: 8 (495) 692-70-66.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.