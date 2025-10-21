В Жуковском проверили новые площадки для забора воды пожарной техникой

Заместитель главы городского округа Жуковский Владимир Ломов и начальник Управления безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны администрации городского округа Жуковский Иван Китаев совместно проверили качество недавно построенных площадок для забора воды пожарной техникой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эта процедура является частью регулярного мониторинга состояния инфраструктуры и направлена на обеспечение максимальной готовности служб спасения к любым возможным происшествиям.

Проверка созданных площадок необходима для минимизации рисков и повышения эффективности работы спасательных служб. Даже небольшие отклонения от стандартов могут привести к серьезным последствиям в критической ситуации. Поэтому такая деятельность носит профилактический характер и служит основой надежной системы предупреждения и устранения чрезвычайных ситуаций.

Во время осмотра особое внимание уделялось состоянию покрытия площадок и удобству подъездных путей для специализированной техники.

Площадки для забора воды помогают в борьбе с крупными пожарами, особенно в тех районах, где поблизости отсутствуют централизованные водопроводные сети. Так, на территории Жуковского в 2025 году было оборудовано 4 новых площадки для забора воды в безводных районах города.

