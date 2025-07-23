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В Жуковском проверили контейнерные площадки в рамках поручения губернатора

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак сообщил о проведении рейда по выявлению незаконно установленных и используемых контейнеров. Мероприятие прошло в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основной целью рейда стало обеспечение на территории городского округа безопасности и исполнение норм законодательства.

Среди ключевых критериев оценки – юридическая чистота оформления аренды земельных участков, расположение площадок вблизи железнодорожных путей или автомобильных трасс, наличие необходимого материально-технического оснащения, а также действующих договоров на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

По результатам проверки были выявлены нарушения, в связи с чем составлены соответствующие акты.

Андроник Пак подчеркнул, что контроль за соблюдением законодательства в данной сфере будет продолжен до полного устранения всех выявленных недостатков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.

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