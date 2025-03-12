В Жуковском провели тренировку по отработке действий при террористической угрозе

В округе Жуковский прошла антитеррористическая тренировка по отработке действий при возникновении террористической угрозы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Тренировка прошла в ТЦ «Самолет» по теме «Порядок действий при получении подозрительного почтового отправления». Тренировка организована Антитеррористической комиссией Жуковского совместно с ООО «ФУЭТЛ». Были отработаны действия по эвакуации и отработке навыков действий персонала и посетителей, правила взаимодействия сотрудников торгового центра с подразделениями экстренных служб.

Время полной эвакуации составило 5 минут 12 секунд, что соответствует расчетному времени. В рамках тренировки из ТЦ «Самолет» эвакуировано 173 человека (сотрудников и посетителей торгового центра).

«Подобные тренировки очень важны, в Жуковском они проводятся на регулярной основе, ежеквартально, в торговых центрах, социальных объектах, местах массового скопления людей, в образовательных и культурных учреждениях», — прокомментировали в администрации города.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.