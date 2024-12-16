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В Жуковском провели пешие обходы по дворовым территориям

Пешие обходы по дворовым территория провели первый заместитель главы города Алла Дунаевич и заместители главы города Ольга Алферова, Юлия Степанова и Григорий Грибанов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Вместе с жителями, депутатами городского Совета депутатов и представителями управляющих организаций они проверили содержание дворовых территорий на улицах Спасателей, Мичурина, Чкалова, Гудкова и Серова.

В рамках обходов были выявлены замечания по опиловке сухостойных деревьев, содержанию контейнерных площадок, уборке снега на тротуарах, ликвидации вандальных надписей и неисправности освещения. Все замечания взяты в работу управляющими и обслуживающими организациями города.

О графиках их пеших обходов вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в Telegram-канале Жуковский.Online.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.