В Жуковском провели пешие обходы по дворовым территориям
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Пешие обходы по дворовым территория провели первый заместитель главы города Алла Дунаевич и заместители главы города Ольга Алферова, Юлия Степанова и Григорий Грибанов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
Вместе с жителями, депутатами городского Совета депутатов и представителями управляющих организаций они проверили содержание дворовых территорий на улицах Спасателей, Мичурина, Чкалова, Гудкова и Серова.
В рамках обходов были выявлены замечания по опиловке сухостойных деревьев, содержанию контейнерных площадок, уборке снега на тротуарах, ликвидации вандальных надписей и неисправности освещения. Все замечания взяты в работу управляющими и обслуживающими организациями города.
О графиках их пеших обходов вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в Telegram-канале Жуковский.Online.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.