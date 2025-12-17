В Жуковском провели новогодний концерт для ветеранов педагогического труда 16 декабря

В Жуковском 16 декабря на базе средней школы №13 прошло праздничное мероприятие для ветеранов педагогического труда. Концерт стал одним из первых новогодних событий в городе и был организован для выражения благодарности педагогам, а также для укрепления преемственности поколений и сохранения образовательных традиций.

Заместитель главы городского округа Ольга Алферова выступила с приветственной речью, поблагодарила ветеранов за их труд и поздравила с наступающим Новым годом.

В концерте приняли участие участники губернаторской программы «Активное долголетие». Они исполнили танцевальные и музыкальные номера, в том числе выступил вокально-хоровой коллектив «Серебряная лирика», где самому возрастному артисту более 90 лет.

Для гостей также провели интеллектуальную викторину по мотивам шоу «Своя игра».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.