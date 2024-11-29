В Жуковском прошла встреча с жителями пострадавшего в пожаре дома на ул Осипенко

Сегодня в школе № 13 глава Жуковского Борис Аубакиров и его заместители вновь пообщались с жильцами и собственниками квартир на ул. Осипенко, где в минувший понедельник случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Дом уже подключен к электричеству, теплу и водоснабжению. Остановленные лифты планируется подключить в предстоящие выходные, когда закончится просушка кабин.

Как рассказал генеральный директор управляющей организации «Наукоград» Альберт Шагизиганов, со следующей недели работники компании приступят к уборке мест общего пользования.

Справки о пожаре жильцы дома могут получить, подав заявку через портал «Госуслуги». Порядок необходимых действий довел до присутствующих начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу Виталий Максименко.

Что касается установления причин пожара, то в настоящее время проверка продолжается. Установлено, что в квартире, где располагался очаг пожара, в момент возгорания находился человек, который, проснулся от запаха дыма, но, к сожалению, в страхе убежал, не сообщив о пожаре ни соседям, ни оперативным службам. Он сотрудничает со следствием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.