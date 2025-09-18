В Жуковском прошло открытие выставки авиационного фотографа Саркисяна

Автор выставки — летчик-истребитель первого класса, авиационный фотограф и оператор воздушной съемки Артур Саркисян, разработавший уникальные системы для съемок наружными камерами на сверхзвуковых самолетах и в условиях открытого космоса. Он является автором документальных фильмов о пилотажных группах Российской Федерации.

Представленные технологии впервые позволили осуществить съемку сферического видео на борту Международной космической станции.

Авторские разработки и методы воздушной съемки Артура Саркисяна успешно применяются в экстремальных условиях летных испытаний.

В рамках выставки запланированы лекционные мероприятия для школьников, волонтеров, а также открытые лектории для всех посетителей.

На церемонии открытия присутствовали глава Жуковского Андроник Пак, Герои Российской Федерации Олег Мутовин, Олег Щепетков и Сергей Богдан.

Выставка будет работать в медиацентре парка в течение двух недель, ежедневно с 11:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.