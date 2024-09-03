В Жуковском прошло мероприятие в память о трагических событий в Беслане

В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в Жуковском прошла акция в память о трагедии в Беслане, которая унесла жизни более 300 человек, 186 из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На Быковском мемориальном кладбище прошло памятное мероприятие, посвященное 20-й годовщине со дня тех трагических событий. В нем приняли участие местные депутаты, представители жуковского благочиния, представители Северной Осетии, сотрудники МЧС, курсанты жуковского военно-патриотического клуба «Каскад», кадеты из лицея № 14 и местные жители.

В спасательной операции погибли и наши земляки — сотрудники жуковского отряда Центроспас Валерий Замараев и Дмитрий Кормилин. Указом президента России Валерию Замараеву было присвоено звание «Герой России», а Дмитрий Кормилин был награжден Орденом Мужества. Обе награды присвоены посмертно. В честь наших героев одна из улиц в Жуковском названа улицей Спасателей.

Мероприятие завершилось возложением цветов и пролетом вертолета над местом захоронения погибших спасателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.