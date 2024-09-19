В Жуковском прошли командно-штабные учения

Командно-штабные учения на тему «Действия органов управления городского звена МОСЧС при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и ее последствий на пожаровзрывоопасном объекте МП „Теплоцентраль“ прошли сегодня в Жуковском, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В них принял участие глава города Борис Аубакиров, а для ликвидации аварии были привлечены нештатные аварийно-спасательные формирования предприятия (медицинская, противопожарная, разведки), а также экстренные службы города.

По легенде в результате отказа контрольно-измерительных приборов и автоматики произошло погасание пламени горелки котла в водогрейной котельной, выброс природного газа и образование облака газовоздушной смеси. В ситуации отказа газоанализатора и клапана-отсекателя на газопроводе-вводе и наличия источника зажигания произошел взрыв природного газа в топке котла и взрыв облака ГВС. В зоне аварии находились пострадавшие.

«Учения прошли успешно, все задействованные в них службы сработали слажено и уложились в установленные нормативы», — отметил Борис Аубакиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.