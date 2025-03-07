В Жуковском прошла «Выездная администрация» по вопросу установки грузового контейнера на улице Мичурина. На встрече присутствовали первый заместитель главы города Алла Дунаевич, заместитель главы Юрий Лотарев, сотрудники администрации, полиции и жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Недавно на земельном участке на улице Мичурина, вблизи многоквартирных домов, появился грузовой контейнер. Как сообщили в администрации города, Предполагаемо его установил арендатор участка, выигравший аукцион на право заключения договора аренды. Аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды этого земельного участка был проведен в феврале 2025 года. Собственником же земли является Московская область.

«Отмечу, что официальных документов в администрацию города на право пользования данным земельным участком не поступало. Контейнер был установлен без нашего ведома, территория не огорожена, нормы безопасности нарушены. В связи с этим, нами направлено соответствующее письмо в министерство имущественных отношений Московской области. Также планируем обратиться в Правительство региона с просьбой рассмотреть возможность передачи данного земельного участка в собственность муниципалитета», — сказал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.