В Жуковском прошла «выездная администрация» по вопросам здравоохранения

В холле Жуковской областной клинической больницы прошла встреча в формате «выездной администрации», посвященная вопросам здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На встрече присутствовал глава Жуковского Борис Аубакиров, его заместители, сотрудники администрации, депутаты и члены Общественной палаты. Кроме того, на «Выездную администрацию» были приглашены представители больницы, городской взрослой, детской и стоматологической поликлиник.

«Помимо здравоохранения, жителей беспокоили вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством, спортом, и по другим темам. Все обращения приняты в работу», — отметил глава города Борис Аубакиров.

Этим летом на территории спорткомплекса «Метеор» администрацией городского округа Жуковский уже проводилась встречу в формате «Выездной администрации», посвященная теме здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.