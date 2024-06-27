В Жуковском прошла встреча с семьями участников СВО

Встреча прошла в неформальной обстановке с участием представителей Комитета семей воинов Отечества Московской области, сказано в сообщении.

«В конце этой недели в зону проведения СВО будет отправлена большая партия гуманитарной помощи со всем необходимым», — сказал на встрече Борис Аубакиров.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.

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