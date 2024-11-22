В Жуковском прошла встреча с родителями детей-инвалидов

В городской администрации состоялась выездная встреча за круглым столом заместителя заведующего отделом реабилитации и интеграции инвалидов министерства социального развития Московской области Елены Кононовой с родителями детей-инвалидов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие в ней приняли также первый заместитель главы Жуковского Алла Дунаевич, заместитель главы Ольга Алферова, представители окружного управления социального развития № 5, городской больницы, Фонда пенсионного и социального страхования.

Каждый родитель имел возможность задать актуальные и волнующие их вопросы. На часть этих вопросов были даны развернутые и исчерпывающие ответы на месте, некоторые, требующие более тщательной проработки, взяты в работу.

Отметим, что подобные встречи проводятся на регулярной основе. На них обсуждаются вопросы организации реабилитации и абилитации детей-инвалидов, направленные на создание благоприятных условий и равных возможностей, для обеспечения всестороннего развития и самореализации, а также на повышение качества жизни детей-инвалидов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.