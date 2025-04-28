В Жуковском прошла научно-практическая конференция школьников

В Жуковском прошла ежегодная научно-практическая конференция школьников «Интеллектуальное будущее наукограда». На 18-й научно-практической конференции было представлено 103 работы в разных тематических областях, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участие в конференции приняли учащиеся городских школ, а также обучающиеся образовательных организаций Раменского района.

Была организована работа следующих секций — физики и астрономии, математической, естественно-научной, гуманитарной, лингвистической, обществоведческой, предпринимательской, истории и краеведения, технологии. В рамках секции «Я познаю мир» свои первые шаги в науке ежегодно делают обучающиеся начальной школы.

По итогам работы секций были определены победители и призеры. Дипломы им вручили глава города Борис Аубакиров, депутат Московской областной Думы Лидия Антонова и заместитель главы Жуковского Ольга Алферова. Всего в этом году к награждению представлены работы 56 участников конференции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев