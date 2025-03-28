В Жуковском прошел сезон интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Жуковские активисты движения «Волонтёры Подмосковья» совместно с молодежным парламентом организовали интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этот раз было зарегистрировано 7 команд: среди которых ученики школ № 3, № 8, № 9, № 13, студенты, комсомольцы г. о. Жуковский, активисты «Молодой гвардии Единой России» города Москвы.

Победителем мартовского сезона игры «Что? Где? Когда?» стала команда: School 3.

В играх «Что? Где? Когда», проводимых активистами могут принять участие команды из 5-6 человек. Афиша игр публикуется в социальных сетях «Волонтёры Подмосковья | Жуковский» в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.