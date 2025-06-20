В Жуковском прошел региональный образовательный форум для волонтеров

На мероприятии присутствовали глава города Андроник Пак и первый заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова, которая рассказала о планах развития волонтерства в регионе на ближайшие годы, а также ознакомилась с работой «Технопарка».

В рамках форума спикеры рассказали о: работе «Волонтёров Подмосковья» во время ЧС, расширении сети Центров общественного развития «Добро.Центры», Международном музыкальном конкурсе «Интервидение'25» и этапах волонтёрской программы в нем, реализации федеральной субсидии Регион добрых дел, мероприятиях регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в 2025 году, Международной премии #МЫВМЕСТЕ, фестивале «Волонтеров Подмосковья», планах в 2025–2026 годах, работе с волонтерами, этапах координации волонтерских корпусов крупных проектов, серебряном добровольчестве, а также структурировании работы волонтёрских штабов регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в муниципальных образованиях Московской области.

После каждого выступления гости могли задать интересующие вопросы и принять участие в интерактивах, подготовленных спикерами.

Прошли семинары «Этапы координации волонтерских корпусов крупных проектов» и «Структурирование работы волонтерских штабов регионального движения „Волонтеры Подмосковья“ в муниципальных образованиях Московской области»; лекционная сессия «Серебряное добровольчество: вчера, сегодня, завтра».

На данный момент движение «Волонтеры Подмосковья» насчитывает более 50 тысяч участников. За все время существования совершено более 7 тысяч добрых дел и проведено более 12 тысяч мероприятий. Штабы «Волонтеров Подмосковья» открыты в каждом муниципальном образовании Московской области.

На регулярной основе реализуется гуманитарный проект «Доброе Дело», направленный на сбор, сортировку и доставку помощи участникам СВО и жителям новых регионов.

Волонтеры принимали активное участие в ликвидации последствий аварий в жилых домах в Подольске в январе 2024 года, а также последствий террористического акта в «Крокус Сити» в марте 2024 года.

На протяжении всего прошлого года подмосковные волонтеры были активно включены в гуманитарные миссии на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областях, помогали очищать побережье Анапы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.