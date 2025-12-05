В Жуковском прошел первый «Добрый урок»

В лицее №14 городского округа Жуковский «Волонтеры Подмосковья» провели первый «Добрый урок» в рамках проекта «#МЫВМЕСТЕ – Месяц Добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Местные волонтеры рассказали школьникам о своей деятельности: почему важно помогать другим, какие бывают виды волонтерства и что нужно сделать, чтобы стать частью движения.

«Добрые уроки» будут проводить для юных жуковчан с 5 декабря по 28 февраля и охватят все школы города.

Акция проводится при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области, Регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и «Движения Первых» Московской области.

Волонтеры из Жуковского вошли в число 100 победителей конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья» и приняли участие в специальном интенсиве, где их обучили навыкам коммуникации, организации мероприятий и продвижения волонтерских инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.