В Жуковском прошел образовательный форум «Школа лидерства»

В воскресенье на базе средней общеобразовательной школы №8 жуковские активисты организовали масштабный образовательный форум, в котором приняли участие более 100 человек. Участниками стали представители различных общественных организаций и учебных заведений из трех муниципальных образований: Жуковский, Домодедово и Лосино-Петровский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Целью мероприятия стало расширение кругозора молодого поколения и формирование вектора развития каждого участника.

В рамках программы «Школы лидерства» для ребят провели лекции, а после они выполнили практические упражнения. Спикерами выступили представители различных общественных организаций. Среди них, Екатерина Халикова, эксперт Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Она рассказала о развитии личных навыков. Вторым спикером встречи стал Дмитрий Аверьянов, эксперт федеральных программ обучения. Его лекция была посвящена техникам и страхам публичных выступлений.

Теоретические лекции завершились блоком по социальным сетям от Светланы Шестаковской. Участники подробно рассмотрели методики ведения социальных сетей и сразу смогли создать качественный контент с мероприятия.

Данное мероприятие стало первым в рамках реализации «Школы лидерства» на территории городского округа Жуковский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.