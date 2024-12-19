В Жуковском прошел III тур конкурса «Педагог года — 2025», в котором принимают участие 14 педагогов — 7 учителей из школ № 5, 7, 13, 15 и гимназии № 1, а также 7 воспитателей дошкольных отделений школ-комплексов № 2, 5, 6, 7, 9 и лицея № 14, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

III тур муниципального этапа прошел в формате круглого стола «Профессиональный разговор» у воспитателей дошкольных отделений и «Круглый стол образовательных политиков» у учителей образовательных организаций, в рамках которых состоялось обсуждение проблемных педагогических ситуаций. Основные темы стали известны участникам незадолго до начала конкурсного мероприятия, поэтому каждый участник должен был оперативно сориентироваться в вопросах.

Жюри оценивали наличие собственной позиции у учителей и воспитателей, аргументированность, умение вести профессиональный диалог, глубину и конструктивность суждений, грамотность и лаконичность в ответах на вопросы.

С финалистами встретилась заместитель главы администрации городского округа Жуковский — начальник управления образования Ольга Алферова.

В конце встречи финалисты делились своими эмоциями от всех пройденных испытаний. Прозвучали слова благодарности членам жюри и организаторам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.