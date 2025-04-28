В Жуковском прошел фестиваль военно-патриотической песни среди педагогов

На сцене актового зала гимназии № 1 педагоги городских образовательных комплексов исполнили песни военных лет. Организатором фестиваля выступила городская организация общероссийского профсоюза работников образования. Победителем конкурса стала вокальная группа «УчитеЛя» из лицея № 14.

«В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и подобные мероприятия очень важны в рамках празднования этой юбилейной даты. Важны не только для тех, кто принимает в них непосредственное участие, но и для всех нас: мы помним и годимся подвигом наших предков, чтим память о них. Особенно важно, что в этом фестивале приняли участие педагоги, люди, которые прививают ценности и передают знания подрастающему поколению», — рассказала заместитель главы Жуковского Ольга Алферова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.